Россиянам раскрыли секрет безопасной разморозки мяса

Для правильной и безопасной разморозки мяса важно переместить его из морозильной камеры в холодильник. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на специалиста по инфекционным заболеваниям, доктора Маттео Бассетти.

По его словам, это позволит продукту постепенно разморозиться и не создаст условий для размножения бактерий. Эксперт напомнил, что бактерии в ходе заморозки переходят в состояние «спячки», поэтому неправильная разморозка может грозить негативными последствиями для здоровья.

«Не рекомендуется размораживать продукты при комнатной температуре, особенно в летнее время, когда температура в помещении может быть выше оптимальной. Использование микроволновой печи также не лучший вариант», — отметили в сообщении.

Врач скорой помощи и эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь до этого говорила, что для того, чтобы предотвратить рост опасных бактерий во время разморозки, мясо и птицу нужно поместить в герметичный пакет и погрузить в холодную воду. Также для размораживания можно использовать холодильник или микроволновку.

Ранее сообщалось, что в России стали снижаться цены на один вид мяса.