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Психолог рассказала о пользе любимого блюда из детства для психики

Психолог Кочетова: любимое блюдо из детства положительно повлияет на психику
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Shutterstock

Любимые блюда из детства, например бабушкины пироги или мамин борщ, могут оказать положительное влияние на психику. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог и доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» МГППУ Юлия Кочетова.

«Действительно, если приготовить блюдо из детства, которое когда-то очень нравилось, то можно улучшить свое состояние и настроение. Это связано с работой ассоциативной памяти, которая позволяет запоминать связанные друг с другом различные события нашей жизни, благодаря ей мы легче извлекаем из памяти нужную информацию», — объяснила она.

По ее словам, ассоциации, которые вызывают ощущение радости и уюта, могут быть вызваны также местами, звуками, запахами. Кочетова добавила, что ностальгия может проявляться и в форме тоски по прошлому, однако она все равно связана с приятными эмоциями и положительно влияет на психологическое здоровье.

Результаты опроса сервиса «Пакет» от Х5, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru» до этого показали, что более трети (31%) опрошенных россиян оценили свое недельное питание в сумму от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Расходы 28% составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 16% — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, 13% — более 5 тыс. рублей, 12% — до 1 тыс. рублей.

Ранее россияне стали реже занимать деньги на чрезвычайные ситуации и еду.

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