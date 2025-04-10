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Россияне стали реже занимать деньги на чрезвычайные ситуации и еду

Webbankir: доля займов россиян на срочные расходы упала почти вдвое за три года
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Максим Блинов/РИА Новости

Доля займов, которые россияне брали на срочные и непредвиденные расходы, составила 11% в марте 2025 года. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Год назад доля была 13%, а в марте 2023 и 2022 годов — 16,4 и 19,9% соответственно. То есть за последние три года произошло падение почти в два раза.

«Снижение доли займов на непредвиденные расходы может говорить как о росте доходов россиян, так и о повышении их финансовой грамотности: многие из тех, кто раньше жил от форс-мажора до форс-мажора, сейчас лучше планируют свой бюджет», — отметили аналитики Webbankir.

Речь идет о заявках, в которых заемщики прямо указывали, что деньги им понадобились срочно, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, даже для покупки продуктов питания. Если раньше «экстренные» займы уступали только займам на текущие потребительские нужды, то сейчас они сместились на четвертое место.

Наиболее популярными целями займов в марте 2025 года были текущие бытовые нужды (27,9%), крупные покупки (14,6%), ремонт квартиры или дома (12,9%).

Исследование было проведено на основе анализа 500 тыс. займов за март 2022—2025 годов.

Ранее сообщалось, что закредитованность россиян упала до рекордного уровня.

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