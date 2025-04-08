Россияне рассказали, сколько тратят на еду

Каждый восьмой россиянин тратит на еду менее тысячи рублей в неделю

Более трети (31%) опрошенных россиян оценили свое недельное питание в сумму от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Расходы 28% составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 16% — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, 13% — более 5 тыс. рублей, 12% — до 1 тыс. рублей.

Респонденты рассказали, какие продовольственные товары всегда есть у них на кухне. Список от наиболее популярных продуктов к менее выглядит так: мясо и птица, молочные продукты, чай, овощи, хлеб и выпечка, крупы, кофе, макароны, фрукты, сладкое, соки и сладкие напитки, рыба и морепродукты, бобовые. При этом спросом пользуются и готовые блюда — 38% опрошенных периодически их покупают, а 47% предпочитают полуфабрикаты.

Чаще всего россияне готовят несколько раз в неделю (40% опрошенных). 29% делают это раз в день, а каждый пятый — несколько раз в день. По 5% — раз в неделю или реже. Всего 1% опрошенных совсем не готовит самостоятельно.

При походе за продуктами россияне следуют некоторым принципам. Например, обращают внимание на акционные товары (71%), составляют список покупок (67%) и внимательно изучают весь ассортимент супермаркета (57%). Жителям России нравится экономить — 87% ищут способы оптимизировать расходы на еду. Самый популярный метод — покупка продуктов по скидкам и сезонным акциям (73%). На втором месте — использование программ лояльности и кешбэк-сервисов (66%), на третьем — сравнение цен в разных магазинах (49%).

В опросе приняли участие одна тысяча россиян.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты могут раздражать слизистую желудка.