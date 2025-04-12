МВД предупредило о мошеннических приложениях, похищающих личные данные

Аферисты могут предлагать установить приложения, способные похищать личные данные. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошенники могут убедить пользователя установить вредоносное приложение, пообещав хорошую оплату за простые задачи — например, проставлять лайки в социальных сетях. Кроме того, аферисты могут предложить заполнить данные самостоятельно. В частности, в мошенническом приложении, помогающем следить за здоровьем.

Ведомство призвало скачивать на гаджеты приложения только с проверенных источников.

9 апреля «Российская газета» писала, что некоторые россияне сообщили о получении писем от якобы Федеральной налоговой службы РФ, которые на самом деле рассылают мошенники. Таким образом злоумышленники хотят завладеть персональными данными своих потенциальных жертв. Мошенники используют поддельные бланки официального письма. Определить фейковый документ можно по таким признакам, как фальшивый код, подпись и неверные абонентские номера. Кроме того, бланк может содержать фамилии и инициалы несуществующих сотрудников.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с участием подростков.