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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с участием подростков

В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих брендовые вещи с Poizon
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники обманывают подростков в Telegram, предлагая покупки брендовых вещей с китайского маркетплейса Poizon. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Полицейские совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным подготовили карточки, на которых собрали основные схемы мошенничества в отношении несовершеннолетних. Все эти случаи были выявлены в ходе оперативной и аналитической работы.

«В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon», — говорится в карточках.

МВД предупреждает, что подросткам обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене, а денежные средства в итоге переводятся мошенникам на карту и товар не приходит.

Более того, отметили в ведомстве, мошенники требуют оплату «пошлины», чтобы якобы «растаможить товар». По данным МВД, делается это для хищения денежных средств у подростков и их родителей.

Как рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Яндекс» Дмитрий Мажарцев, в последние месяцы участились случаи телефонного мошенничества, направленного на детей. По словам эксперта, злоумышленники все чаще представляются учителями и сотрудниками школ. В результате введенные в заблуждение дети и подростки сообщают мошенникам пароль от «Госуслуг», который необходим для идентификации в школьном электронном журнале, и переводят свои средства и средства родителей.

Ранее мошенники вынудили челябинского подростка сдать в ломбард золото родителей.

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