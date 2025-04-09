Стало известно, кем стали притворяться мошенники в России

Некоторые россияне сообщили о получении писем от якобы Федеральной налоговой службы РФ, которые на самом деле рассылают мошенники, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщение Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Как отметили в управлении, таким образом злоумышленники хотят завладеть персональными данными своих потенциальных жертв. Письма выполняют на поддельном бланке официального письма. Определить фейковый документ можно по таким признакам, как фальшивый код, подпись и неверные абонентские номера. Кроме того, бланк может содержать фамилии и инициалы несуществующих сотрудников.

В первой половине марта банк ВТБ сообщил, что в России на 30% выросло число случаев мошенничества, связанных с вымогательством денег под предлогом получения несуществующих посылок. Злоумышленники используют схему с «ошибочным получателем», убеждая жертв оплатить стоимость доставки или таможенный сбор. После перевода средств мошенники исчезают.

Аферисты работают группами, распределяя роли. Один из них представляется сотрудником транспортной или почтовой службы и сообщает потенциальной жертве о некой посылке, якобы пришедшей на ее имя. Далее в схему включается второй мошенник — он играет роль настоящего получателя отправления.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать активизации мошенников.