Полицейские поймали мужчину, изнасиловавшего девушку в 2016 году в Москве

В Москве поймали подозреваемого в изнасиловании девушки в 2016 году

В Москве полицейские поймали мужчину, который мог изнасиловать девушку в 2016 году и украсть у нее плеер. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Все случилось 5 апреля 2016 года в лесополосе вблизи Боровского шоссе. Злоумышленник напал на незнакомку и изнасиловал ее, а также совершил покушение на насильственные действия сексуального характера в ее отношении. После этого он похитил у жертвы плеер и скрылся.

Тогда сотрудникам правоохранительных органов не удалось установить преступника, однако следователи и криминалисты, работающие с преступлениями прошлых лет, вновь проанализировали материалы и назначили современные сложные судебные экспертизы. Так стражам порядка удалось выйти на подозреваемого.

Фигурант уголовного дела по статьям об изнасиловании, покушении на насильственные действия сексуального характера и грабеже по решению суда заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение.

Ранее россиянка обвинила в изнасиловании знакомого, который ей не нравился.