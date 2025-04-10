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Россиянка обвинила в изнасиловании знакомого, который ей не нравился

В Астраханской области женщину заподозрили в ложном доносе об изнасиловании
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Астраханской области женщина обвинила знакомого в изнасиловании, но сама стала фигуранткой дела. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Местная жительница обратилась в правоохранительные органы и написала заявление на своего знакомого, обвинив его в изнасиловании. При этом ее предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Стражи порядка организовали процессуальную проверку и установили, что преступление в отношении заявительницы не совершалось. По версии следствия, женщина обвинила знакомого в тяжком преступлении из-за личной неприязни.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ. Теперь женщине грозит наказание от штрафа в размере от 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее в Курганской области отец школьницы поймал мужчину, который пытался изнасиловать его дочь.

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