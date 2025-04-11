Аккаунт хуситов удалили из соцсети X

Администрация социальной сети X удалила аккаунт официального представителя вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Яхьи Сариа, на который были подписаны более одного миллиона пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь при переходе по ссылке открывается пустая черная страница с надписью «действие аккаунта было приостановлено из-за нарушения правил социальной сети».

Ежедневно Сариа публиковал заявления от имени армии хуситов о военных операциях против кораблей США и Израиля и ударах по целям на территории еврейского государства.

В США движение «Ансар Аллах» признано террористической организацией.

8 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат усиливать военное давление на йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон имеет много возможностей и вариантов для оказания давления.

До этого американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что противники хуситов готовят против них сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США. По его данным, наступление планируется провести с юга и востока, а также вдоль побережья Йемена. Сроки операции в данный момент не определены. При этом CNN отмечает, что США не будут привлекать к боевым действиям свою армию.

Ранее хуситы заявили о массированной атаке США на Йемен.