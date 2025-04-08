Пентагон заявил, что удары по хуситам будут становиться «еще более неумолимыми»

США продолжат усиливать военное давление на йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Мы не собираемся снижать [интенсивность ударов], они будут становиться только еще более неумолимыми, пока хуситы не заявят, что прекратят обстрел наших кораблей», — сказал Хегсет.

Он подчеркнул, что Вашингтон имеет много возможностей и вариантов для оказания давления.

В выходные американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что противники хуситов готовят против них сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США.

По его данным, наступление планируется провести с юга и востока, а также вдоль побережья Йемена. Сроки операции в данный момент не определены.

При этом CNN отмечает, США не будут привлекать к боевым действиям свою армию.

Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.