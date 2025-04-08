Пентагон заявил, что удары по хуситам будут становиться «еще более неумолимыми»

США продолжат усиливать военное давление на йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.
«Мы не собираемся снижать [интенсивность ударов], они будут становиться только еще более неумолимыми, пока хуситы не заявят, что прекратят обстрел наших кораблей», — сказал Хегсет.
Он подчеркнул, что Вашингтон имеет много возможностей и вариантов для оказания давления.
В выходные американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что противники хуситов готовят против них сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США.
По его данным, наступление планируется провести с юга и востока, а также вдоль побережья Йемена. Сроки операции в данный момент не определены.
При этом CNN отмечает, США не будут привлекать к боевым действиям свою армию.
Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.