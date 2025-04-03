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Хуситы заявили о массированной атаке США на Йемен

ТАСС: хуситы заявили более чем о 36 ударах со стороны США за последние часы
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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

США за несколько часов нанесли по Йемену более 36 ударов. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, удары наносили по территории, подконтрольной мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». В результате обстрелов пострадало несколько человек.

До этого телеканал Al Masirah сообщал, что армия США нанесла авиаудары по военному лагерю хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» на северо-западе Йемена.

В среду сообщалось, что Военно-воздушные силы США ударили по тренировочному лагерю хуситов в Йемене. По словам источников телеканала Al Hadath, американские самолеты сбросили фугасные бомбы на позиции «Ансар Аллах» в Ходейде и Сааде. Собеседники СМИ отметили, что авиаудар США поразил казармы хуситов в здании управления водоснабжения в районе Эль-Мансурия к востоку от Ходейды. Также целью авиации стал учебный лагерь хуситов в Машрафе, округ Васаб.

Ранее Трамп заявил, что «ничего не знает» о чате с обсуждением ударов по хуситам.

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Удары США по хуситам
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