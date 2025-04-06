СМИ сообщили о подготовке сухопутной операции против йеменских хуситов

Противники мятежников-хуситов в Йемене готовят сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации подчеркивается, что наступление планируется провести с юга и востока, а также вдоль побережья Йемена. Сроки операции в данный момент не определены, подчеркивает CNN.

Военные США не будут привлекать к боевым действиям свою армию, за исключением «горстки спецназа», но поддержат ее бомбардировками.

Ночью 6 апреля сообщалось, что хуситы ракетами атаковали авианосную группировку военно-морских сил Соединенных Штатов (ВМС США) в Красном море.

До этого йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении удара беспилотником по израильской военной цели в районе Тель-Авива.

4 апреля йеменские хуситы также заявляли об ударе по авианосцу Harry Truman и другим американским кораблям в Красном море.

3 марта стало известно, что США за несколько часов нанесли по Йемену более 36 ударов.

Ранее США перебросили на Ближний Восток авиагруппировку штурмовиков.