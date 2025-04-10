Врачи вылечили мужчину, который 30 лет страдал от сильного тремора

Американец за несколько часов избавился от тремора, который мучил его 30 лет

Американец, страдавший тремором в течение 30 лет, вылечился за несколько часов с помощью ультразвукового луча. Об этом сообщает Good News Network.

Орландо Авенданьо, 72-летний житель Палм-Бич, штат Флорида, избавился от эссенциального тремора рук. Он страдал от болезни уже более 30 лет, и даже такие элементарные вещи, как написание собственного имени или употребление еды с помощью вилки, были ему не под силу. Стакан с водой, например, мужчине приходилось брать обеими руками.

Но недавно в соседнем городе Делрей-Бич ему провели необычную процедуру. С помощью направленного ультразвука — высокочастотных звуковых волн, которые летучие мыши используют для эхолокации, а акушеры-гинекологи — для визуализации плода, а также специального «шлема» Neuravive нейрохирург смог определить точное место в мозге, где возник тремор. Затем новейшая технология создала небольшой очаг в мозге, который удалил источник патологии.

Всего через несколько часов Авенданьо поднял руку и смог манипулировать ей без привычной дрожи. Врач был доволен такому результату.

«Это, наверное, самое замечательное. Он пойдет домой, и он будет сидеть там сегодня вечером за ужином, и делать все те вещи, которые он не мог сделать. Как можно еще описать это чувство?» — отметил доктор Ллойд Цукер.

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