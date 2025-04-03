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В Челябинске гинекологи удалили женщине огромную опухоль с 30 литрами жидкости

В Челябинске хирурги спасли женщину с гигантской опухолью
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Министерство здравоохранения Челябинской области

Гинекологи городской клинической больницы Челябинска спасли пациентку с огромным новообразованием, которое сдавливало внутренние органы. Об этом сообщает Минздрав региона.

56-летняя женщина поступила в медицинское учреждение с жалобами на резкое увеличение размеров живота, острую боль, одышку и учащенное сердцебиение. В ходе обследования врачи обнаружили в ее брюшной полости опухоль внушительных размеров.

Выяснилось, что женщина знала о наличии новообразования, но отказалась от операции еще четыре года назад. За это время опухоль разрослась и стала сдавливать внутренние органы.

«Прежде чем удалить гигантское образование, операционной бригаде пришлось откачать более 30 литров жидкости из камер опухоли и только после этого удалить ее. Операция длилась 2 часа и закончилась благополучно для пациентки», — сообщила врач-гинеколог Татьяна Каменева.

Хирургическое вмешательство длилось два часа, опухоль полностью удалили. Состояние пациентки не вызывает у медиков опасений.

До этого сообщалось, что гинекологи Вологодской областной клинической больницы спасли беременную пациентку с гигантской кистой. 42-летняя женщина поступила в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота. В ходе обследования у нее было выявлено новообразование в брюшной полости. Пациентка находилась на 12-й неделе беременности, что осложняло проведение хирургического вмешательства. Во время операции гинекологи, сохранив беременность, удалили объемную кисту яичника размером длиной 20 см.

Ранее во Владивостоке врачи удалили пациентке гигантскую опухоль яичника.

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