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В небе над центром Ирана появился неопознанный светящийся объект

В небе над Ираном заметили неопознанный светящийся объект
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В небе над иранским городом Кум, расположенным к югу от Тегерана, заметили неопознанный объект. Об этом сообщает Mehr.

По данным агентства, светящийся объект перемещался по небу. Данных о том, что это такое, пока нет.

В январе австралийские пляжи закрывали из-за выброшенных на берег странных шариков. Представитель Sydney Water, правительственной компании — поставщика питьевой воды, назвал неопознанные объекты «шариками жира», однако их точная природа была неизвестна. В компании заявили, что проблем с работой их очистных сооружений зафиксировано не было.

Подобный выброс произошел в октябре 2024 года на восточных пляжах Сиднея. Тогда анализ показал, что обломки содержали органические и неорганические материалы, включая следы наркотиков и фекалий. Местные экологи указывали на недостатки систем очистки сточных вод и призывали к более тщательному расследованию происхождения загрязнений.

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