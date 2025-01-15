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Австралийские пляжи закрывают из-за выброшенных на берег странных шариков

В Австралии закрыто уже девять пляжей из-за шариков неизвестного происхождения
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Northern Beaches Council

Появление загадочных шариков на австралийских пляжах стало причиной их закрытия. Об этом сообщает The Guardian.

Управление по охране окружающей среды Сиднея проверит странные шарообразные обломки, найденные на девяти пляжах в северной части города. Ранее на песке обнаружили тысячи объектов размером от шариков марбл до более крупных образцов белого или серого цвета.

Власти рекомендовали отдыхающим воздержаться от посещения пляжей Мэнли, Ди Уай, Лонг-Риф, Квинсклиф, Фрешуотер, Керл-Керл, Северный Стайн и Северный Наррабин до дальнейшего уведомления.

Представитель Sydney Water, правительственной компании-поставщика питьевой воды, назвал неопознанные объекты «шариками жира», однако их точная природа пока неизвестна. В компании заявили, что проблем с работой их очистных сооружений зафиксировано не было.

Подобный выброс произошел в октябре 2024 года на восточных пляжах Сиднея. Тогда анализ показал, что обломки содержали органические и неорганические материалы, включая следы наркотиков и фекалий.

Местные экологи указывают на недостатки систем очистки сточных вод и призывают к более тщательному расследованию происхождения загрязнений.

Ранее в Севастополе зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов после шторма.

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