Пилоты российского пассажирского самолета заявили об НЛО

Пилоты самолета российской авиакомпании «Азимут» заметили неопознанный летающий объект (НЛО) во время полета из Пензы в Минеральные Воды. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, во время полета 7 марта экипаж доложил о подозрительном шаре серебристого цвета. При этом угрозы безопасности полетов не было.

О случившемся оповестили органы противовоздушной обороны. Само воздушное судно долетело до аэропорта назначения без происшествий по расписанию.

В конце февраля пилоты пассажирского самолета Airbus A319 заметили неопознанный летающий объект во время перелета из петербургского аэропорта Пулково в Челябинск. Инцидент не повлиял на безопасность полета, уточнили в Telegram-канале. О нем оповестили заинтересованные органы.

До этого в аэропорту турецкого города Газиантеп ввели ограничения на прием и вылет самолетов из-за сообщений о светящемся неопознанном объекте в небе. По данным газеты T24, радары не определили объект. Была вероятность, что это был беспилотник. Полеты планировали возобновить после уточнения информации.

Ранее пассажирка разделась догола на борту самолета, и тот вернулся на стоянку.