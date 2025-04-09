Жители Наро-Фоминска утверждают, что над городом поражен БПЛА

Жители подмосковного Наро-Фоминска утверждают, что над городом был поражен беспилотник. Об этом сообщает Baza.

На снятых очевидцами видео можно увидеть горящую точку, которая падает с неба на землю.

На этом фоне в Росавиации заявили, что в аэропортах Внуково и Калуга временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов. Пост об ограничениях был опубликован в 23:00. Спустя пять минут аэропорт Внуково возобновил работу.

До этого в российском Минобороны сообщили, что с 20:15 до 21:10 над территорией Брянской, Калужской, Курской областей и Крыма сбили 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Для уничтожения вражеских дронов были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.