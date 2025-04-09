В аэропортах Внуково и Калуга ограничили прием и отправку рейсов

В аэропортах Внуково и Калуга прекратили прием и отправку самолетов

В аэропортах Внуково и Калуга временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Пост об ограничениях был опубликован в 23:00. Спустя пять минут во Внуково возобновили прием и отправку рейсов.

Накануне ограничения на полеты были введены в аэропортах Ульяновска, Саратова и Волгограда, они были сняты утром в среду, 9 апреля. В Росавиации уточнили, что работа воздушных гаваней приостанавливалась для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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