Жители дома в Ростовской области вернулись в квартиры после обезвреживания дрона

Жители дома в Аксае вернулись в квартиры после атаки дрона ВСУ

Жители многоквартирного дома в городе Аксае Ростовской области, где минувшей ночью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) запутался в бельевых веревках, возвращаются в свои квартиры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

По его словам, саперы Федеральной службы безопасности РФ обезвредили дрон на улице Платова. Повреждений здания и пострадавших людей нет.

Кроме того, в в доме возобновлено электроснабжение, которое временно отключали на время обезвреживания беспилотника. В здании также отключали газ, его рассчитывают запустить этим вечером, рассказал Доморовский.

Утром 9 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Аксае саперы обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Местные жители в это время были размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Учащиеся соседней с местом падения дрона школы были временно переведены на дистанционное обучение.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, 29 из них — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.