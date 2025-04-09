Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители дома в Ростовской области вернулись в квартиры после обезвреживания дрона

Жители дома в Аксае вернулись в квартиры после атаки дрона ВСУ
close
Telegram-канал «SHOT»

Жители многоквартирного дома в городе Аксае Ростовской области, где минувшей ночью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) запутался в бельевых веревках, возвращаются в свои квартиры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

По его словам, саперы Федеральной службы безопасности РФ обезвредили дрон на улице Платова. Повреждений здания и пострадавших людей нет.

Кроме того, в в доме возобновлено электроснабжение, которое временно отключали на время обезвреживания беспилотника. В здании также отключали газ, его рассчитывают запустить этим вечером, рассказал Доморовский.

Утром 9 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Аксае саперы обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Местные жители в это время были размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Учащиеся соседней с местом падения дрона школы были временно переведены на дистанционное обучение.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, 29 из них — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами