В Ростовской области обезвредили украинский беспилотник

В Аксае в Ростовской области саперы обезвредили сбитый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате падения дрона обошлось без разрушений.

После работы следственных органов гражданам разрешат вернуться в квартиры, сейчас они находятся в пунктах временного размещения и у родных, добавил Слюсарь. Учащиеся соседней с местом падения дрона школы временно переведены на дистанционное обучение.

Оперативные службы также выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, где в результате отражения воздушной атаки найдены обломки взрывного устройства в кровле частного дома по улице Спортивной, рассказал губернатор.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, 29 из них — над Ростовской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.