В Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома

Слюсарь: в Аксае беспилотник застрял в бельевых веревках на многоквартирном доме

В городе Аксае Ростовской области украинский беспилотник застрял на бельевых веревках жилого дома в городе Аксае Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотник самолетного типа упал на улице Платова. Пострадавших и разрушений нет, однако существует угроза детонации. Из 48 квартир дома эвакуировали жильцов. Для них организован пункт временного размещения в доме культуры «Молодежный».

На месте происшествия работают экстренные службы. Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский координирует действия по оказанию помощи.

9 апреля Слюсарь сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область.

Ранее над Таганрогом прозвучало несколько взрывов.