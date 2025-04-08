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Победительница конкурса красоты погибла при землетрясении в Мьянме

«Мисс Туризма Мьянмы» погибла при землетрясении, пытаясь спасти ребенка
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Reuters

Первая обладательница титула «Мисс Туризма Мьянмы» Сали Ми погибла во время землетрясения в стране. Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).

Спасатели обнаружили тело 28-летней девушки под завалами обрушившегося 12-этажного здания Sky Villa в городе Мандалай.

По данным издания, Ми вошла в здание, чтобы спасти ребенка.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки ощущались в соседних странах, включая Таиланд, Вьетнам и некоторые районы Китая.

В Мьянме колебание земной коры вызвало значительные разрушения: были повреждены многочисленные здания, большому числу людей понадобилась медицинская помощь. Стихийное бедствие привело к обрушению моста через реку Иравади и частичному разрушению исторического дворца в Мандалае. Погибли более трех тысяч человек.

Ранее китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии.

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Землетрясение в Мьянме
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