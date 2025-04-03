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Российские спасатели обследовали более 77 тыс. кв. м в поисках людей в Мьянме

МЧС: в Мьянме спасатели обследовали более 77 тыс. кв. м в поисках людей

В Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 77 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Из этой территории за сутки — свыше 15,5 тыс. квадратных метров 10 разрушенных объектов. Всего обследованы завалы 35 зданий», — говорится в публикации.

По данным МЧС, врачи полевого мобильного госпиталя оказали медицинскую помощь 22 пострадавшим. Всего за помощью обратились 65 человек. Большинство из них получили травмы и ранения во время землетрясения, а также страдают от обострения хронических заболеваний.

В ведомстве подчеркнули, что российские медики проводят консультации и дополнительные обследования пациентов. На данный момент в аэромобильный госпиталь поступает большое количество пострадавших с переломами.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме в результате сейсмического явления был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. Кроме того, в результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание.

Ранее спасателям в Мьянме удалось вытащить из-под завалов человека спустя пять дней.

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Землетрясение в Мьянме
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