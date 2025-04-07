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Украинский беспилотник атаковал жителя Брянской области

Богомаз: FPV-дрон ВСУ нанес удар по жителю села Лемешовка Севского района
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Alina Smutko/Reuters

Украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал мирного жителя села Лемешовка Севского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина не выжил после удара беспилотника. Глава региона выразил его родственникам глубочайшие соболезнования и пообещал оказать поддержку и материальную помощь семье.

Богомаз предупредил жителей Брянской области, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют «бесчеловечно и подло», совершают атаки по гражданским. Он призвал людей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

5 апреля Богомаз сообщил о повреждении высоковольтной линии электропередачи в селе Подывотье Севского района в результате атаки украинского беспилотника. По его словам, в результате атаки было нарушено электроснабжение жилых домов, при этом никто не пострадал. Глава региона указал на продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру региона, несмотря на заявления о прекращении ударов по энергообъектам.

До этого подразделения украинской армии нанесли удар по мосту в Брянской области. По словам Богомаза, в результате удара реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа поврежден мост. Переправа предназначалась исключительно для транспортного сообщения мирных жителей, уточнил губернатор. Богомаз добавил, что обошлось без пострадавших.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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