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ВСУ нанесли удар по мосту в Брянской области

Богомаз сообщил об ударе ВСУ по мосту в Брянской области
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Stringer/dpa/Global Look Press

Подразделения украинской армии нанесли удар по мосту в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. В результате удара реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа поврежден мост», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:57 по московскому времени.

Переправа предназначалась исключительно для транспортного сообщения мирных жителей, подчеркнул губернатор. Богомаз добавил, что обошлось без пострадавших.

Незадолго до этого стало известно, что украинские беспилотники нанесли удары по сельхозпредприятию в Стародубском муниципальном округе Брянской области. По словам главы региона, в результате атаки повреждены здание фермы и трактор.

Кроме того, в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области во время атаки украинского ударного беспилотника был поврежден внутренний газопровод низкого давления. После атаки у многих абонентов пропало газоснабжение. Во время обстрела энергообъекта без электричества остались потребители Климовского района. Энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, заключил Богомаз.

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

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