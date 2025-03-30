Стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме

Вильфанд: с 3 апреля в Москве прогнозируется температура воздуха около нормы

Однородный режим погоды ожидается в Москве в период с 3 по 6 апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что в эти дни температура воздуха ночью составит от -2°C до +3°C. При этом в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +3°C до +8°C.

«И вот такая температура близка к норме», — подчеркнул специалист.

По его словам, на следующей неделе в российской столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Также ожидается, что местами в Москве и области пройдут небольшие дожди.

29 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в этот день в Москве был зафиксирован новый температурный максимум с начала текущего года. Столбики термометров показывали +13,9°C. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 14 марта, когда воздух в российской столице прогрелся до +13,7°C.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в городе в период с 29 по 30 марта будет соответствовать середине апреля. Соответствующее значение повысится до +15°C и будет выше нормы на четыре–пять градусов.

Ранее жителям Санкт-Петербурга рассказали о погоде в начале апреля.