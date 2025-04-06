Москву накрыл сильнейший снегопад

Москву накрыл сильный снегопад. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По его данным, в Москве сейчас действует циклон «Зион‎»‎.

«Днем +28 мм осадков, в понедельник еще +15 мм — это больше, чем обычно за месяц. На следующей неделе он продолжит лютовать, сугробы вырастут до 10–15 см»‎, — говорится в сообщении.

Несколько дней назад московских автомобилистов предупреждали об ухудшении погодных условий.

В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким будет апрель в Москве.