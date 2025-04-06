Москвичей предупредили о сильном снеге и метели

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются сильный снег и метель

В Москве ожидаются сильный снег и метель в воскресенье. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, весь день в столице будет облачно, временами будет идти сильный снег, метель, а на дорогах будет гололедица.

Тишковец добавил, что местами высота снежного покрова составит 5-10 см в воздух за день прогреется до 0℃. Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, а временами порывы разгонятся до 15 метров в секунду. Давление будет меняться мало и достигнет в среднем 742 миллиметра ртутного столба.

Этом ночью российскую столицу накрыл сильный снегопад. По данным Mash, в Москве сейчас действует циклон «Зион‎»‎.

В столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны.

Ранее стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме.