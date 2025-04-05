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В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским

МВД: в Москве мужчину, открывшего стрельбу по полицейским, ранили при задержании
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Global Look Press

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским, его ранили при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Отмечается, что в полицию обратился в мужчину и рассказал, что неизвестный угрожает оружием его знакомому на Ореховом бульваре.

«В процессе задержания нарушителя последний открыл огонь в сторону стражей порядка, предположительно, из травматического пистолета. Вследствие этого, согласно закону «О полиции», сотрудники применили табельное оружие», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что мужчина получил огнестрельное ранение и был задержан.

Новость дополняется.

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