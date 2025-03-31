Мурманский стрелок имеет украинский ИНН

Мужчина, устроивший в воскресенье стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В документах украинской налоговой указаны данные мужчины – Владислава Завгороднего – с номером ИНН, даты рождения и мурманской регистрации. В то же время данных о размере дохода и дате его предполагаемого получения нет.

30 марта Завгородний забрался на крышу дома на Кольском проспекте, после чего начал стрелять по патрульному автомобилю. Центр города был оцеплен, прибывшие на место силовики провели штурм здания.

По данным экстренных служб, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Стрелявший отказался от переговоров и был ранен при задержании и госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских. Мотивы стрелка выясняются.

Ранее Росгвардия опубликовала видео штурма здания в Мурманске, откуда велась стрельба.