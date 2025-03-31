Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мурманский стрелок имеет украинский ИНН

РИА: мужчина, устроивший стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН
close
Shutterstock

Мужчина, устроивший в воскресенье стрельбу с крыши в Мурманске, имеет украинский ИНН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В документах украинской налоговой указаны данные мужчины – Владислава Завгороднего – с номером ИНН, даты рождения и мурманской регистрации. В то же время данных о размере дохода и дате его предполагаемого получения нет.

30 марта Завгородний забрался на крышу дома на Кольском проспекте, после чего начал стрелять по патрульному автомобилю. Центр города был оцеплен, прибывшие на место силовики провели штурм здания.

По данным экстренных служб, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Стрелявший отказался от переговоров и был ранен при задержании и госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских. Мотивы стрелка выясняются.

Ранее Росгвардия опубликовала видео штурма здания в Мурманске, откуда велась стрельба.

Все новости на тему:
Стрельба в Мурманске
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами