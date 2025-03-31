Мать рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Мурманске

РИА Новости: cтрелявший в Мурманске мужчина много играл на компьютере

Мужчина, который накануне устроил стрельбу с крыши дома в Мурманске, много играл на компьютере и не спал по ночам. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила его мать Ия Пантелеймоновна.

Она рассказала, что у ее сына Владислава не было семьи и детей.

«У него раньше подружка была, расстались, она замуж вышла. Детей нет», — поделилась пенсионерка.

Она отметила, что ее сын не был конфликтным человеком. Он не умеет драться, «его всегда бьют», пояснила женщина.

Собеседница агентства также сообщила, что в последнее время Владислав ночью не спал, а отсыпался днем. По ее словам, у них были конфликты из-за того, что по ночам она не могла пользоваться стиральной машиной.

30 марта Владислав Завгородний забрался на крышу дома на Кольском проспекте в Мурманске, после чего начал стрелять по патрульному автомобилю. Центр города был оцеплен, прибывшие на место силовики провели штурм здания.

По данным экстренных служб, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Стрелявший отказался от переговоров и был ранен при задержании и госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских. Мотивы стрелка выясняются.

Ранее стало известно, что мурманский стрелок имеет украинский ИНН.