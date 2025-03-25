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Лавров заявил, что Запад «проглотил» массированную атаку ВСУ на Россию

Лавров: Запад проглотил украинскую атаку БПЛА по территории России 11 марта
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на масштабную атаку украинских БПЛА по центральным регионам России 11 марта. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, отметив, что инцидент произошел сразу после заявлений Киева о готовности к перемирию.

«Украина направила рекордные 340 дронов, включая удары по Москве и области. Запад все проглотил, хотя только что договорились о перемирии», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что ни одна страна не осудила действия ВСУ, что, по его мнению, демонстрирует двойные стандарты.

В ночь на 11 марта произошла самая массовая атака дронов на Россию с начала СВО. В Подмосковье сбили 91 дрон, еще 126 дронов сбили над Курской областью. Также 38 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, 25 – над Белгородской областью, 22 – над территорией Рязанской области. Десять беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, по восемь – над Липецкой и Орловской областями, шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области и три – над Нижегородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают мины нового типа с дронов в Курской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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