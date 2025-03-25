Лавров заявил, что Запад «проглотил» массированную атаку ВСУ на Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на масштабную атаку украинских БПЛА по центральным регионам России 11 марта. Об этом он заявил в интервью Первому каналу, отметив, что инцидент произошел сразу после заявлений Киева о готовности к перемирию.

«Украина направила рекордные 340 дронов, включая удары по Москве и области. Запад все проглотил, хотя только что договорились о перемирии», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что ни одна страна не осудила действия ВСУ, что, по его мнению, демонстрирует двойные стандарты.

В ночь на 11 марта произошла самая массовая атака дронов на Россию с начала СВО. В Подмосковье сбили 91 дрон, еще 126 дронов сбили над Курской областью. Также 38 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, 25 – над Белгородской областью, 22 – над территорией Рязанской области. Десять беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, по восемь – над Липецкой и Орловской областями, шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области и три – над Нижегородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ сбрасывают мины нового типа с дронов в Курской области.