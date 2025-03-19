Власти Орловской области рассказали о ночной атаке БПЛА ВСУ на регион

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 13 украинских беспилотников над территорией региона.

«Силами ПВО перехвачены 13 БПЛА противника. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы ведут проверки на местах происшествий», — поделился Клычков.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь над территорией РФ было перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотников.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что в городе Кропоткине Краснодарского края зафиксированы взрывы на территории нефтебазы в результате атаки Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотных летательных аппаратов — 37 дронов — было сбито над территорией Курской области.

В ночь на 17 февраля несколько беспилотных аппаратов атаковали объекты на территории Краснодарского края.

Ранее цена нефти марки Brent выросла после атаки дронов на НПС «Кропоткинская».