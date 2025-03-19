Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Орловской области рассказали о ночной атаке БПЛА ВСУ на регион

Клычков: ночью силы ПВО перехватили 13 украинских беспилотников
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 13 украинских беспилотников над территорией региона.

«Силами ПВО перехвачены 13 БПЛА противника. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы ведут проверки на местах происшествий», — поделился Клычков.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь над территорией РФ было перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотников.

Также Telegram-канал Mash сообщал, что в городе Кропоткине Краснодарского края зафиксированы взрывы на территории нефтебазы в результате атаки Вооруженных сил Украины. Больше всего беспилотных летательных аппаратов — 37 дронов — было сбито над территорией Курской области.

В ночь на 17 февраля несколько беспилотных аппаратов атаковали объекты на территории Краснодарского края.

Ранее цена нефти марки Brent выросла после атаки дронов на НПС «Кропоткинская».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами