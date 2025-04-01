Гражданин Украины объявлен в международный розыск за осквернение воинского мемориала

Гражданин Украины, которого в январе московский суд заочно арестовал по делу об осквернении мемориала Великой Отечественной войны, объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела.

Отмечается, что мужчина демонтировал барельефные изображения орденов с памятника, причинив тем самым ущерб историко-культурному значению мемориального объекта. Он был заочно привлечен к ответственности по статье 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников... посвященных дням воинской славы России).

Защита украинца настаивала на незаконности решения суда об аресте подозреваемого, поскольку он не принимал участия в судебном заседании и его позиция по делу неизвестна.

В суде заявили, что при принятии решения о заочном аресте было проверено наличие достаточных доказательств об имевшем место событии преступления, а также обоснованность подозрения в возможной причастности к нему украинца.

Ранее в Москве обжаловали приговор по делу об осквернении мемориала бойцам СВО.