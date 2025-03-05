Защита и обвинение обжаловали приговор по осквернению мемориала участникам СВО в Москве

В Москве обжаловали приговор по делу об осквернении мемориала бойцам СВО

Защита и обвинение обжаловали приговор двум фигурантам дела об осквернении мемориала участникам СВО в центре Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы.

Инцидент произошел еще в марте прошлого года. Даниил Голиков и Андрей Козловский осквернили стихийный мемориал участникам спецоперации, оформленный в центре Москвы. Подсудимых признали виновными в уничтожении либо повреждении воинских захоронений и осудили на 2,5 и 3 года колонии-поселения.

Однако источник агентства сообщил, что в Тверской суд поступили апелляционное представление и апелляционные жалобы от обеих сторон.

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