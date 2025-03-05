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Защита и обвинение обжаловали приговор по осквернению мемориала участникам СВО в Москве

В Москве обжаловали приговор по делу об осквернении мемориала бойцам СВО
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Защита и обвинение обжаловали приговор двум фигурантам дела об осквернении мемориала участникам СВО в центре Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в Тверском суде столицы.

Инцидент произошел еще в марте прошлого года. Даниил Голиков и Андрей Козловский осквернили стихийный мемориал участникам спецоперации, оформленный в центре Москвы. Подсудимых признали виновными в уничтожении либо повреждении воинских захоронений и осудили на 2,5 и 3 года колонии-поселения.

Однако источник агентства сообщил, что в Тверской суд поступили апелляционное представление и апелляционные жалобы от обеих сторон.

В конце февраля руководитель отдела по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма Главного следственного управления Следственного комитета Александр Пастухов в беседе с РИА Новости рассказал о расследовании 163 фактов повреждения памятников воинам СССР в Европе. По версии следствия, в этих государствах ведется целенаправленная работа по пересмотру вклада СССР в победу над фашистской Германией.

Ранее два мальчика потушили Вечный огонь в Петербурге, забросав его снегом.

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