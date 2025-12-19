На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 самых мощных дешевых автомобилей

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 самых мощных дешевых автомобилей
true
true
true
close
Dodge

Dodge Neon SRT4 2005 года выпуска возглавил рейтинг самых дешевых мощных автомобилей с пробегом. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали данные о продажах машин.

Под капотом Dodge Neon SRT4 установлен 2,4-литровый турбомотор, выдающий 230 л. с. Второе место досталось выпущенному в 2010 году Chevrolet Cobalt SS Turbo. Этот автомобиль приводится в движение 2,--литровым двигателем мощностью 260 л. с.

На третьем месте находится Pontiac GTO 2006 модельного года. Силовая установка этого автомобиля — мотор объемом 6,0 л. мощностью 400 л. с.

Далее следуют Ford Mustang GT 2013 года, Subaru WRX STi 2006 года, Ford Focus RS 2017 года, Dodge Challenger SRT8 211 года, Dodge Charger SRT8 2014 года, Chevrolet Corvette 2009 года и Chevrolet Camaro 2SS 2013 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 самых надежных спортивных автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами