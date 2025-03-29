В МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей

МВД: при утере паспорта за границей гражданину нужно обратиться в посольство РФ

При утере за границей паспорта гражданину нужно обратиться в дипломатическое представительство РФ, чтобы документ признали недействительным и им не смогли воспользоваться аферисты. Об этом сообщили на сайте главного управления по вопросам миграции МВД России.

Представители ведомства рассказали, что в таком случае заграничный паспорт будет отмечен МВД РФ как недействительный в связи с утратой со дня поступления соответствующего сообщения из МИД России.

«Для возвращения в Россию Вам будет выдано свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

Как уточняется, после возвращения россиянину нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ и подать заявление об утрате, а также восстановлении паспорта.

18 марта депутаты Государственной думы направили обращение министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с предложением разрешить использование электронного паспорта через портал «Госуслуг» для прохождения паспортного контроля на внутренних рейсах. Авторы инициативы отметили, что для перелетов внутри РФ в настоящее время россияне обязаны предъявить бумажный паспорт в аэропорту, но иногда они забывают документ, что может привести к срыву поездки и финансовым потерям, при этом электронная версия всегда находится с человеком.

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