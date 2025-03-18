В Госдуме предложили показывать в аэропорту электронный паспорт

Депутаты Государственной думы направили обращение министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с предложением разрешить использование электронного паспорта через портал «Госуслуг» для прохождения паспортного контроля на внутренних рейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами стали первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков и первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.

Депутаты отметили, что для перелетов внутри РФ в настоящее время россияне обязаны предъявить бумажный паспорт в аэропорту, но иногда они забывают паспорт, что может привести к срыву поездки и финансовым потерям, при этом электронная версия паспорта всегда находится с человеком.

Гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс ранее рассказал «Газете.Ru», что СНИЛС — это не просто цифры, а своего рода «цифровой паспорт» гражданина в системе социального и пенсионного обеспечения России. Он призвал никогда не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, госслужб или медучреждений.

Ранее на «Госуслугах» обновили цифрового помощника.