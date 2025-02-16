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Юрист назвал алгоритм действий при потере паспорта

Юрист Соловьев сообщил, что при потере паспорта нужно обратиться в полицию
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Сергей Тарасов/РИА Новости

При потере паспорта гражданина России необходимо обратиться в полицию. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с 360.ru.

«Утраченный паспорт могут использовать в криминальной деятельности», — предупредил он.

Соловьев рассказал, что бланки настоящих паспортов очень ценятся в преступном мире, поэтому нужно незамедлительно оповестить правоохранительные органы, чтобы они включили информацию об утраченном документе в свою базу данных.

Юрист добавил, что в случае потери паспорта по вине самого гражданина последует небольшой штраф — от 100 до 300 рублей. Чтобы восстановить документ, нужно записаться на прием в МВД России и заплатить пошлину в 1500 рублей, добавил Соловьев.

В январе старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов заявил, что в паспорт нельзя вносить штамп о пересечении границы. Для этого существует загранпаспорт. Он добавил, что если подобный штамп был поставлен в паспорт гражданина, то документ является недействительным.

Ранее стало известно, что МВД заплатит жительнице Дзержинска за сорванный отпуск из-за ошибки в паспорте.

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