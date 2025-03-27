Местные власти направили в Хургаду более 20 машин скорой помощи

Власти направили в Хургаду 21 машину скорой помощи после инцидента с батискафом

Администрация египетской провинции Красное море направила в Хургаду, где затонул батискаф с российскими туристами, 21 машину скорой помощи. Об этом сообщает египетский портал Masrawy.

По его информации, губернатор провинции Амр Ханафи распорядился поднять степень готовности всех местных служб до максимального уровня и направить медицинских работников к месту происшествия.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 российских туристов.

По последним данным, число россиян, которые погибли при ЧП на субмарине, достигло шести человек.

Ранее стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде.