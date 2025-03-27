Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Египте

Опубликован полный список из 45 россиян, находившихся на батискафе в Хургаде

Агентство РИА Новости опубликовало полный список из 45 граждан России, находившихся на потерпевшем крушение батискафе в египетской Хургаде.

Многие фамилии в этом списке повторяются. Например, как отмечает агентство, в нем пять Гордеевых (Gordeev/a), четыре Болдыревых (Boldyrev/a), четыре Валиуллиных (Valiullin/a) и четыре Боровковых (Borovkov/a).

Погружения на прогулочных батискафах у берегов Хургады отменены в срочном порядке после инцидента.

Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что шесть человек — пять иностранцев и один гражданин Египта — погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна. Не уточнялось, являются ли эти люди гражданами России.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов.

Ранее стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде.