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Стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде

Baza: батискаф в Хургаде, предварительно, мог столкнуться с рифом
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Sindbad Submarines

Батискаф с туристами на борту в египетской Хургаде мог затонуть из-за столкновения с рифом, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что после столкновения на борту батискафа произошла разгерметизация.

По данным Telegram-канала SHOT, ошибку в управлении мог допустить один из членов экипажа.

«Египетский батискаф с россиянами на борту затонул, предварительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация», — говорится в сообщении.

Туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. Издание отметило, что затонувшая подлодка уже несколько лет работает и это было не первое погружение — батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.

На борту помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Ранее в Мексике местные жители избили туриста, который залез на священное сооружение майя.

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