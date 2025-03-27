Названо число россиян, погибших при крушении батискафа в Египте

РИА Новости: пять россиян погибли при крушении батискафа в Хургаде

Жертвами крушения прогулочного батискафа, которое произошло около побережья египетского курорта Хургада, стали пять граждан России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил источник в управлении скорой помощи Египта.

«Среди погибших — пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена», — сказал источник агентства.

Как заявили в Генконсульстве РФ, после крушения батискафа у побережья Хургады были спасены 38 граждан России. Там пояснили, что 24 российских туриста были развезены по отелям, тогда как остальные 14 находятся в больницах.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов.

Ранее стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде.