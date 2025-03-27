Стало известно о спасении 38 россиян после крушения батискафа в Египте

После крушения батискафа у побережья Хургады были спасены 38 россиян, судьба остальных остается неизвестной. Об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве РФ.

В Генконсульстве пояснили, что 24 российских туриста были развезены по отелям, тогда как остальные 14 находятся в больницах.

«Судьба оставшихся пока неизвестна», — добавили в российском генконсульстве.

Источник в управлении скорой помощи Египта сообщил агентству, что шесть человек — пять иностранцев и один гражданин Египта — погибли при крушении батискафа, еще пять по-прежнему находятся внутри судна. Не уточнялось, являются ли эти люди гражданами России.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов.

Ранее стала известна предварительная причина трагедии с батискафом в Хургаде.