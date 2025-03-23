МЧС: в Приангарье подтопило талыми водами почти 200 участков в шести районах

В шести районах Приангарья почти 200 участков и 29 жилых домов и подтопило талыми водами. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

«На данный момент в 6 районах региона подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка», — сказано в сообщении.

Речь идет о Шелеховском, Качугском, Усольском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском и Иркутском районах. В Хомутовском муниципальном образовании Иркутского района объявлен режим ЧС.

Отмечается, что силы и средства МЧС России продолжают работу в районах подтопления. При ухудшении обстановки местным жителям рекомендовали звонить по номеру 112.

Режим ЧС ввели из-за паводка в селе Хомутове в Иркутском районе Иркутской области, где подтопило 98 участков, шесть семей пришлось эвакуировать. По словам главы района, в ликвидации последствий паводка задействовано 27 единиц техники и 129 человек. В их числе сотрудники местной администрации, волонтеры и спасатели МЧС. Для оттока воды с подтопленных улиц углубили канал на территории ООО Луговое.

Ранее десятки участков затопило из-за паводка в Башкирии.