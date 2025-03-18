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Десятки участков затопило из-за паводка в российском регионе

В Башкирии десятки участков затопило из-за паводка

В Башкирии из-за паводка затопило более четырех десятков участков. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Паводки зафиксированы в Архангельском и Ишимбайском районах. Сотрудники экстренных служб контролируют ситуацию на этих территориях.

В деревне Азово в Архангельском районе затопило 42 придомовые территории. Спасатели эвакуировали шесть человек. Отмечается, что некоторые местные жители отказываются покидать свои дома. На повороте реки Инзер зафиксировали заторы протяженностью в 300 метров.

В Ишимбайском районе образовался ледяной затор через реку Раузак. Из-за этого в деревне Ибраево затопило семь придомовых территорий. Сотрудники МЧС задействовали тяжелую технику для раскопки траншеи, чтобы отвести воду. Местные жители отказываются эвакуироваться, спасатели поддерживают с ними связь.

Ранее глава МЧС рассказал о прогнозе по пожарам и весеннему паводку в России.

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