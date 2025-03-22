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Глава ЗАЭС: ни у одной страны нет тысяч обученных специалистов для АЭС Украины

Директор ЗАЭС Черничук: персонала для АЭС Украины не хватит ни у одной страны
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Reuters

Директор Запорожской АЭС (атомной электростанции) Юрий Черничук в интервью ТАСС заявил, что ни у одной страны мира нет достаточного числа квалифицированных специалистов, чтобы обеспечить безопасность и техническое управление тремя украинскими атомными станциями.

«Люди, которые обеспечивают безопасность и эксплуатацию блоков, — это штучный товар во всех странах. Нет нигде тысячи [специалистов], которые ничего не делают и ждут, когда построят атомную станцию, и они пойдут туда работать», — сказал Черничук.

Он отметил, что количество подготовленного для управления АЭС персонала ограничено и в России, и в США, и на Украине. Однако можно быстро обучить специалиста работать на станции в другой стране, если решить вопрос языкового барьера.

19 марта состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Как писала The New York Times, во время беседы американский президент высказал идею о том, что Соединенные Штаты могут взять под контроль украинские электростанции. Госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в своем совместном заявлении отметили, что переход украинских АЭС под американский контроль «стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры». Зеленский на пресс-конференции сообщил, что в разговоре с Трампом обсуждалась только одна станция — ЗАЭС.

Ранее стало известно, для чего США Запорожская атомная электростанция.

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