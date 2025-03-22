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В Германии потребовали остановить антироссийские санкции

Член Европарламента Бауземер: экономика Германии пострадала от санкций против России
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Markus Schreiber/AP

Из-за антироссийских санкций Германию охватила волна банкротств предприятий сельского хозяйства, заявил депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» и общественного движения «Остановите санкции» Арно Бауземер на планерном заседании, сообщается на сайте движения «Остановите санкции».

«Германия очень сильно пострадала от антироссийских санкций. Это должно прекратиться», — сказал он.

Бауземер удивился, что люди верят, что введение новых санкций навредит России.

«В этом случае, если тарифы на удобрения вступят в силу, единственные, кому мы нанесем вред, — это наши фермеры. Поскольку это еще больше повысит их издержки, и, прежде всего, конечные потребители, которые в какой-то момент просто не смогут позволить себе нашу сельскохозяйственную продукцию», — сказал он.

По словам Бауземера, с 2013 года количество молочных ферм в Саксонии-Анхальт сократилось более чем в 2 раза.

«Любой, кто заявляет о своей поддержке европейского сельского хозяйства, не может вводить или принимать решения о дополнительных тарифах здесь. Мы видим, что Россия экономически никак не пострадала», — добавил он.

Ранее собрание всех профильных комитетов «Альтернативы для Германии» федеральной земли Саксонии-Анхальт обратилось к руководству партии и ее сторонникам на всей территории ФРГ с просьбой присоединиться к резолюции против санкций.

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